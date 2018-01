EN IMAGES. Combien de morceaux de sucre contient votre boisson préférée ?

A l'occasion de la sortie du film "Sugar Land", ce mercredi 24 janvier, franceinfo vous explique pourquoi les boissons sucrées sont, elles aussi, à boire avec modération.

Le sucre nous rend-il malade ? Pour son film Sugar Land, en salles mercredi 24 janvier, le réalisateur Damon Gameau a testé les effets d'une alimentation haute en sucre sur son corps, a priori en bonne santé avant le début de l'expérience. Selon une étude publiée par la Harvard School of Public Health, les personnes qui consomment de une à deux canettes de boissons sucrées par jour ont 26% de risques en plus de développer un diabète de type 2 que celles qui en consomment rarement. Cette maladie survient généralement chez les adultes de 40 ans et plus, et touche davantage les personnes en surpoids.

Le site Openfoodfacts, qui répertorie les produits alimentaires et leurs informations nutritionnelles, présente plus de 1 300 références dans sa rubrique boissons sucrées, avec un apport moyen en sucre de 20 g par boisson. Nous avons sélectionné 22 boissons, des sodas les plus connus aux boissons rafraîchissantes récemment sorties sur le marché français, et nous avons mesuré le nombre de morceaux de sucre de calibre 4 (6 g par morceau) que contient chacune d'entre elles. Découvrez combien de morceaux se cachent dans nos canettes.