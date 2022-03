Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen jugés les plus crédibles pour améliorer le pouvoir d'achat, selon notre sondage

franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse. Pour plus de détails, voici tout ce qu'il faut savoir pour décrypter les sondages.

Les Français sont 74% à estimer que le pouvoir d'achat s'est dégradé ces cinq dernières années, selon les résultats de l'enquête* Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions et Radio France sur les Français et le pouvoir d'achat, publiée jeudi 31 mars. Or, les hommes et les femmes politiques peuvent avoir une vraie influence sur le niveau du pouvoir d’achat des Français, estiment 71% des Français interrogés.

Pourtant, les candidats à la présidentielle n'inspirent pas vraiment confiance. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont perçus comme les candidats les mieux placés pour améliorer le pouvoir d'achat, mais ils ne convainquent que 32% des Français. Jean-Luc Mélenchon est à la troisième position, avec 28% alors que de son côté Valérie Pécresse obtient 22%. Fabien Roussel et Éric Zemmour inspirent confiance à 16% des Français, Yannick Jadot à 15% et Anne Hidalgo à 12%.

Par ailleurs, les Français sont critiques envers le bilan d'Emmanuel Macron : ils sont 63% à estimer que son action a profité principalement aux catégories privilégiées. Ce sont le prix de l'énergie (65%) et l'inflation (55%) qui inquiètent le plus les Français. Viennent ensuite les retraites (44%) et le niveau des impôts et des taxes (35%). Ils sont 84% à craindre une augmentation très importante des prix de l'énergie (84%), des carburants (79%) et des produits de consommation courante (70%).

*Sondage Ipsos Sopra-Steria réalisé pour France Télévisions et Radio France sur les Français et le pouvoir d'achat, publié jeudi 31 mars. Il a été effectué les 25 et 26 mars par Internet, auprès de 992 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.