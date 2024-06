Résultats des européennes 2024 : en Espagne, la cheffe de l'extrême gauche et numéro 3 du gouvernement démissionne de la tête de son parti

Yolanda Diaz, numéro trois du gouvernement espagnol et cheffe de file du parti d'extrême gauche Sumar, a annoncé lundi 10 juin qu'elle abandonnait la direction de sa formation. En cause : les mauvais résultats de son parti aux élections européennes. La droite est arrivée en tête dimanche, avec 22 sièges, et l'extrême gauche espagnole a reculé, passant de six à cinq sièges entre les scrutins de 2019 et 2024.

"J'ai décidé d'abandonner mon poste de coordinatrice de Sumar", a déclaré Yolanda Diaz, qui reste en revanche à son poste au sein de l'exécutif comme ministre du Travail. "Les citoyens ont parlé et j'en tire les conséquences", a-t-elle poursuivi. "Il est nécessaire qu'un débat s'ouvre" au sein de la formation, qui regroupe depuis 2023 la quasi-totalité des partis à la gauche de la gauche. "Avec cette décision, je le lance", a encore dit la ministre du Travail.

Dimanche, ce sont les conservateurs du Parti Populaire qui ont remporté la mise, avec un total de 22 sièges. De son côté, l'extrême gauche espagnole a enregistré un recul, passant de six sièges en 2019 à cinq. Ce scrutin voit aussi les partis Ciudadanos et Podemos reculer. Le premier a perdu la totalité de ses huit sièges, quand le second passe de six à deux eurodéputés. Le Parti socialiste du Premier ministre, Pedro Sánchez, est arrivée 2e et obtient 20 sièges. Enfin, avec 9,6% des suffrages, la formation d'extrême droite Vox augmente nettement son score par rapport à 2019 (6,3%) et passe de trois à six sièges.