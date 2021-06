Soixante secondes pour séduire les électeurs franciliens. Mercredi 9 juin, six candidats des principales listes en lice pour les élections régionales en Ile-de-France ont débattu pendant 90 minutes sur France 3 et franceinfo canal 27. Relance de l'économie, écologie, transport... les sujets abordés ont été nombreux et on provoqué quelques passes d'armes. A la fin de cet exercice, les candidats ont tous eu une minute pour conclure.

"Le seul vote utile, pour l'emploi, le climat, c'est l'écologie", a lancé Julien Bayou (EELV), en conclusion. "Ma candidature est solide, elle est cohérente. Je suis une femme rassembleuse", a voulu rassurer Clémentine Autain (LFI). "Ce courage et cette ténacité, je les mets à votre service pour les franciliennes et les franciliens", a assuré, de son côté, Audrey Pulvar (PS).

"Nous serons là pour vous protéger en Ile-de-France", a promis Wallerand de Saint Just, qui représentait Jordan Bardella pour le Rassemblement national. "Si nous jouons collectif, alors nous sortons tous plus forts de la crise", a promis Laurent Saint-Martin (LREM). Enfin, "pour diriger cette région, il faut l'aimer et pas la dénigrer", a assuré la présidente sortante, Valérie Pécresse.