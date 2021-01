Élections régionales : Jean-Michel Blanquer "réticent" à mener la liste LREM en Île-de-France

"Jean-Michel Blanquer avait envie l’ambition d’entrer en politique", souligne un proche Emmanuel Macron, d’écrire une autre histoire que celle du "recteur de l’académie Créteil devenu ministre de l’Éducation". Dans l’entourage de Jean-Michel Blanquer, on confirme une telle ambition, marquée par la volonté de passer un jour ou l’autre par le suffrage universel. Mais pas lors des prochaines élections régionales. Selon nos informations, lundi soir, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports s’est entretenu avec le chef de l'État. Il lui a fait part de ses doutes, de "ses réticences" à prendre la tête de la liste de la majorité en Île-de-France.

C'est "quasiment un non", selon un fidèle d’Emmanuel Macron, très agacé par ce revirement. Ces dernières heures, au sein du comité électoral de la majorité, qui réunit une centaine d’élus d’Île-de-France, les échanges sur WhatsApp se sont enflammés. La majorité présidentielle va devoir en effet se résoudre à un "second choix comme porte-étendards" dans la principale région française, selon l’expression d’un élu de La République en marche. "Si on va aux régionales sous nous couleurs, ce sera la Bérézina. Si on veut garder des élus, il faut soutenir Valérie Pécresse dès le premier tour", tranche l’un des leaders de la majorité présidentielle.

Une situation délicate en cas de défaite

"Aller au casse-pipe au premier tour pour faire plaisir à Macron, puis se retrouver contraint au deuxième tour de jouer le chevalier blanc de Valérie Pécresse n’amusait pas nécessairement Jean-Michel Blanquer", observe un élu de poids du comité électoral de la majorité. D’autant qu’en cas d’échec de la conquête de la région, Jean-Michel Blanquer pourrait-il conserver ses responsabilités ministérielles ? Même si Emmanuel Macron le lui permettait, "il n’est pas certain que les syndicats ne lui fassent pas payer son écart", observe un familier du ministère.

Jean-Michel Blanquer était considéré jusqu'à présent comme un bon élève de La République en marche. Chaque lundi, il mettait un point d’orgueil à participer au bureau exécutif du mouvement. "Il a pris sa carte dès 2017 et il n’avait jamais été encarté ailleurs. Il joue collectif", assure son entourage. Mais cette fois, les pressions amicales n’auront pas suffi. Y compris, au sein du gouvernement, de la part de ceux qui se réjouissaient par avance de voir Jean-Michel Blanquer jouer au kamikaze en Île-de-France.

L'énorme défi de la crise sanitaire à gérer

Il y a bien sûr le poids de la crise sanitaire lié au Covid-19. Sa réforme du bac, qui doit s’appliquer au printemps prochain est déjà menacée par la nécessité de contrôle en présentiel. "Jean-Michel Blanquer veut surveiller la mise en œuvre de sa réforme comme le lait sur le feux", souligne l’un de ses proches. Difficile de faire campagne dans ces conditions. Un œil sur les nouveaux cas de contamination à l’école, un autre sur les intentions de vote. Comment délaisser l’Éducation nationale en plein danger ? L’échec retentissant d’Agnès Buzyn, qui abandonna le ministère de la Santé pour la conquête de Paris en pleine montée de l’épidémie est encore dans toutes les têtes. Comme son effacement de la scène nationale.

Aujourd’hui, Jean-Michel Blanquer apparaît plus que jamais en fusion avec son ministère. En privé, il explique que "2020 aura vu les retrouvailles de la France et de son école". Il vante par exemple, "l’avantage comparatif" acquis par la France en matière d’éducation, compte tenu de la volonté de l’exécutif d’éviter une fermeture de l’école. "Le Covid est une catastrophe mondiale au plan sanitaire et au plan éducatif. L’histoire du 20e siècle, c’était la progression de l’éducation".

Contrairement à mars dernier, au plus haut sommet de l'exécutif, on a compris l’importance de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible. "L’éducation n’est plus une variable d’ajustement", confirme-t-on rue de Grenelle. À Matignon, le Premier ministre ne cache pas sa "fierté" d’avoir évité jusqu’à présent la fermeture des écoles. Mais Jean-Michel Blanquer veut rester vigilant. Bien campé dans son ministère.