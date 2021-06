Elections régionales et départementales : les collectivités dénoncent la mauvaise distribution de la propagande électorale

Le ministre de l'Intérieur a accusé jeudi devant le Sénat la société Adrexo d'avoir "particulièrement mal distribué une partie de la propagande électorale", et présenté les "excuses" du gouvernement.

Régions, départements et communes ont déploré samedi 18 juin que dans "de nombreuses communes" les documents officiels de propagande électorale (professions de foi des candidats et bulletins de vote) n'aient "pas été distribués aux électeurs" qui votent dimanche au premier tour des élections régionales et départementales.

"Malgré les nombreuses alertes" remontées au ministère de l'Intérieur, "la défaillance du service public national des élections est inacceptable et ne peut qu'alimenter l'abstention", ont prévenu dans un communiqué commun les collectivités (l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France). Elles ont appelé le ministre Gérald Darmanin à "mobiliser des moyens exceptionnels" pour remédier à ces manquements notamment pour le second tour le 27 juin.

Le ministre de l'Intérieur avait accusé jeudi devant le Sénat la société Adrexo d'avoir "particulièrement mal distribué une partie de la propagande électorale", et présenté les "excuses" du gouvernement qui lui a délégué cette distribution.