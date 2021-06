DIRECT. Elections régionales et départementales : les bureaux de vote ont ouvert, suivez le premier tour du scrutin et l'évolution de la participation

Ce qu'il faut savoir

Plus que quelques heures à patienter avant de connaître les résultats du 1er tour des élections régionales et départementales, qui se tiennent dans toute la France ce dimanche 20 juin. Un double scrutin qui devait initialement avoir lieu en mars 2021, mais qui a été reporté en raison de la crise du Covid-19. Des élections à la saveur toute particulière à un an de la présidentielle, et qui sont à suivre en direct sur franceinfo.

>> Retrouvez les enjeux politiques région par région grâce à notre carte

Un protocole sanitaire adapté. Pour contenir tout risque de contamination, un protocole strict a été annoncé par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié mardi, et dont les recommandations s'appuient sur celles délivrées par le Conseil scientifique (en PDF) en mars. Ainsi, les gestes barrières, tels que le port du masque et le lavage de mains, devront être respectés dans les bureaux de vote. Le détail est à lire ici.

Deux scrutins le même jour. Les élections régionales et les élections départementales sont deux scrutins distincts organisés tous les six ans pour renouveler la composition des conseils régionaux et des conseils départementaux. On compte en France métropolitaine 13 conseils régionaux (dont l'assemblée de la collectivité unique de Corse) et 92 conseils départementaux. En outre-mer, la Guadeloupe et La Réunion disposent chacune d'un conseil régional et d'un conseil départemental, tandis que la Martinique, la Guyane et Mayotte sont des collectivités uniques.

Vers une abstention historique ? Selon les sondages, l'abstention s'annonce forte dans toutes les régions et dans l'ensemble de la population, et plus particulièrement chez les plus jeunes.

>> "Je ne me sens pas assez légitime" : pourquoi la majorité des jeunes va choisir l'abstention lors des élections régionales et départementales

A quoi servent ces élections ? Vous n'avez pas eu le temps (ni l'envie) de vous intéresser à ces scrutins locaux ? Pas de panique. Nous avons listé certains enjeux très concrets de ces élections pour votre quotidien et pour le paysage politique français. Voici pourquoi il ne faut pas faire l'impasse sur ces scrutins.