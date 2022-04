Vrai ou fake Présidentielle : Emmanuel Macron est-il "le plus mal élu des présidents de la Ve république", comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ?

En prenant en compte l'abstention ainsi que les votes blancs et nuls, Emmanuel Macron n'obtient que 38,52% des suffrages lors du second tour de l'élection présidentielle 2022. Le pire score depuis Georges Pompidou en 1969.

Emmanuel Macron a-t-il été "bien" ou "mal" élu ? Le débat a émergé peu après la publication des premières estimations des résultats du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. "Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République", a lancé Jean-Luc Mélenchon, lors de son discours. "Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls", a souligné le candidat de La France insoumise. Cette affirmation est-elle véridique ? Nous avons vérifié.

Si l'on prend en compte le pourcentage de voix obtenues par Emmanuel Macron par rapport à l'ensemble des inscrits sur les listes électorales, le président-candidat obtient seulement 38,52% des suffrages. Ce chiffre comptabilise ainsi l'abstention particulièrement haute de ce scrutin (28,01% des suffrages), ainsi que les votes blancs (4,57%) et nuls (1,62%), comme le mentionnait Jean-Luc Mélenchon.

En prenant en compte cet indicateur, Emmanuel Macron se place dans les présidents les "moins bien élus" de la Ve République. Mais il n'est pas le dernier pour autant. Georges Pompidou a fait encore moins bien que lui. En 1969, l'ancien Premier ministre de Charles de Gaulle avait dû se contenter de 37,51% des suffrages en pourcentage des inscrits, dans un contexte de très forte abstention post-mai 68. A part lui, tous les autres présidents de la République ont obtenu un pourcentage de suffrages plus important qu'Emmanuel Macron en 2022 sur l'ensemble des inscrits.

Un écart important avec sa rivale

D'autres indicateurs peuvent être pris en compte afin de déterminer si Emmanuel Macron a été "bien" ou "mal" élu. On peut, par exemple, calculer l'écart qui sépare les deux finalistes de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron fait, dans ce cas-là, partie des présidents les plus largement élus de la Ve République. Il a obtenu 58,54% des votes exprimés lors de ce second tour. Seul Jacques Chirac avait fait mieux en 2002 face à Jean-Marie Le Pen (82,21%) et Emmanuel Macron lui-même en 2017 face à Marine Le Pen (66,1%). Tous les autres présidents ont été élus (ou réélus) avec un pourcentage de votes exprimés plus faible.

Enfin, il est également possible de prendre en compte le nombre de voix récolté par Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, par rapport à ses prédécesseurs. Là encore, il est plutôt bien loti. Le chef de l'Etat recueille plus de 18,7 millions de voix cette année. C'est bien plus que Jacques Chirac en 1995 (15,8 millions de voix) ou que François Mitterand en 1981 (15,7 millions de voix). Mais cette comparaison souffre d'un défaut important car elle ne prend pas en compte l'accroissement du corps électoral durant ces dernières décennies.