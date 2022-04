Infographies Résultats présidentielle 2022 : découvrez qui est arrivé en tête au second tour dans votre département

Résultats présidentielle 2022 : découvrez qui est arrivé en tête au second tour dans votre département

Derrière la victoire nationale d'Emmanuel Macron, se cachent des résultats très contrastés d'un département à l'autre. Visualisez les scores près de chez vous, carte et graphiques à l'appui.

Emmanuel Macron a remporté le second tour de l'élection présidentielle, face à Marine Le Pen, avec 58,55% des voix. Mais qui est arrivé en tête dans votre département ? Localement, les résultats entre les deux finalistes varient largement.

Le président sortant est arrivé en tête dans 73 départements, mais la candidate d'extrême droite le devance dans 27 autres. En 2017, seuls deux départements avaient placé Marine Le Pen en tête : le Pas-de-Calais et l'Aisne. 25 territoires basculent donc en sa faveur, dont les départements d'Outre-Mer. Mais à certains endroits, comme dans les Alpes-de-Haute-Provence ou la Dordogne, les résultats sont très serrés. Grâce à notre moteur de recherche, consultez les résultats de votre département.

Ain (01)

Dans le département de l'Ain, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 45% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Aisne (02)

Dans le département de l'Aisne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,9% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 40,1% des suffrages. En 2017, c'est Marine Le Pen qui était arrivée en tête au second tour dans ce département.

Allier (03)

Dans le département de l'Allier, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,5% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Hautes-Alpes (05)

Dans le département des Hautes-Alpes, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Alpes-Maritimes (06)

Dans le département des Alpes-Maritimes, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 49,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Ardèche (07)

Dans le département de l'Ardèche, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Ardennes (08)

Dans le département des Ardennes, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,7% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 43,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Ariège (09)

Dans le département de l'Ariège, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Aube (10)

Dans le département de l'Aube, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,7% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Aude (11)

Dans le département de l'Aude, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 54,9% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 45,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Aveyron (12)

Dans le département de l'Aveyron, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 39,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Bouches-du-Rhône (13)

Dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Calvados (14)

Dans le département du Calvados, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 39,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Cantal (15)

Dans le département du Cantal, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 43,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Charente (16)

Dans le département de la Charente, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Charente-Maritime (17)

Dans le département de la Charente-Maritime, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 43,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Cher (18)

Dans le département du Cher, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Corrèze (19)

Dans le département de la Corrèze, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,8% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,2% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Côte-d'Or (21)

Dans le département de la Côte-d'Or, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 42,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Côtes-d'Armor (22)

Dans le département des Côtes-d'Armor, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 62,9% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 37,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Creuse (23)

Dans le département de la Creuse, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Dordogne (24)

Dans le département de la Dordogne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Doubs (25)

Dans le département du Doubs, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 42,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Drôme (26)

Dans le département de la Drôme, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Eure (27)

Dans le département de l'Eure, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,4% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Eure-et-Loir (28)

Dans le département de l'Eure-et-Loir, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 53,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 46,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Finistère (29)

Dans le département du Finistère, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 67,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 32,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Corse-du-Sud (2A)

Dans le département de la Corse-du-Sud, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 58,3% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 41,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Corse (2B)

Dans le département de la Haute-Corse, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,9% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 42,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Gard (30)

Dans le département du Gard, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,1% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 47,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Garonne (31)

Dans le département de la Haute-Garonne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 64,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 35,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Gers (32)

Dans le département du Gers, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Gironde (33)

Dans le département de la Gironde, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 61,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 38,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Hérault (34)

Dans le département de l'Hérault, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Ille-et-Vilaine (35)

Dans le département de l'Ille-et-Vilaine, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 70,9% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 29,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Indre (36)

Dans le département de l'Indre, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Indre-et-Loire (37)

Dans le département de l'Indre-et-Loire, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 62,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 37,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Isère (38)

Dans le département de l'Isère, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,8% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 40,2% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Jura (39)

Dans le département du Jura, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 53,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 46,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Landes (40)

Dans le département des Landes, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 43,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Loir-et-Cher (41)

Dans le département du Loir-et-Cher, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 53,8% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 46,2% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Loire (42)

Dans le département de la Loire, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 43,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Loire (43)

Dans le département de la Haute-Loire, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 49,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Loire-Atlantique (44)

Dans le département de la Loire-Atlantique, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 69,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 30,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Loiret (45)

Dans le département du Loiret, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 42,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Lot (46)

Dans le département du Lot, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 40,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Lot-et-Garonne (47)

Dans le département du Lot-et-Garonne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,5% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 49,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Lozère (48)

Dans le département de la Lozère, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 54,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 45,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Maine-et-Loire (49)

Dans le département du Maine-et-Loire, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 66,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 33,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Manche (50)

Dans le département de la Manche, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 40,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Marne (51)

Dans le département de la Marne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Marne (52)

Dans le département de la Haute-Marne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 43% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Mayenne (53)

Dans le département de la Mayenne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 64,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 35,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Meurthe-et-Moselle (54)

Dans le département de la Meurthe-et-Moselle, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 54,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 45,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Meuse (55)

Dans le département de la Meuse, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,6% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 44,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Morbihan (56)

Dans le département du Morbihan, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 62,8% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 37,2% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Moselle (57)

Dans le département de la Moselle, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 49,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Nièvre (58)

Dans le département de la Nièvre, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,1% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 49,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Nord (59)

Dans le département du Nord, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,9% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Oise (60)

Dans le département de l'Oise, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,7% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 47,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Orne (61)

Dans le département de l'Orne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Pas-de-Calais (62)

Dans le département du Pas-de-Calais, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,5% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 42,5% des suffrages. En 2017, c'est Marine Le Pen qui était arrivée en tête au second tour dans ce département.

Puy-de-Dôme (63)

Dans le département du Puy-de-Dôme, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 39,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Pyrénées-Atlantiques (64)

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 63% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 37% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Hautes-Pyrénées (65)

Dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Pyrénées-Orientales (66)

Dans le département des Pyrénées-Orientales, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,3% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 43,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Bas-Rhin (67)

Dans le département du Bas-Rhin, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 41% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haut-Rhin (68)

Dans le département du Haut-Rhin, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,9% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 47,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Rhône (69)

Dans le département du Rhône, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 68,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 31,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Saône (70)

Dans le département de la Haute-Saône, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 56,9% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 43,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Saône-et-Loire (71)

Dans le département de la Saône-et-Loire, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 53,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 46,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Sarthe (72)

Dans le département de la Sarthe, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Savoie (73)

Dans le département de la Savoie, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57,6% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 42,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Savoie (74)

Dans le département de la Haute-Savoie, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 61,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 38,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Paris (75)

Dans le département de Paris, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 85,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 14,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Seine-Maritime (76)

Dans le département de la Seine-Maritime, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,3% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 44,7% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Seine-et-Marne (77)

Dans le département de la Seine-et-Marne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 57% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 43% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Yvelines (78)

Dans le département des Yvelines, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 71% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 28,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Deux-Sèvres (79)

Dans le département des Deux-Sèvres, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 62,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 37,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Somme (80)

Dans le département de la Somme, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 49% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Tarn (81)

Dans le département du Tarn, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 53,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 46,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Tarn-et-Garonne (82)

Dans le département du Tarn-et-Garonne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Var (83)

Dans le département du Var, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,1% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 44,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Vaucluse (84)

Dans le département du Vaucluse, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Vendée (85)

Dans le département de la Vendée, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 61,9% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 38,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Vienne (86)

Dans le département de la Vienne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,1% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 39,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Haute-Vienne (87)

Dans le département de la Haute-Vienne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 40,8% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Vosges (88)

Dans le département des Vosges, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 52,4% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 47,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Yonne (89)

Dans le département de l'Yonne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,6% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 48,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Territoire de Belfort (90)

Dans le département du Territoire de Belfort, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Essonne (91)

Dans le département de l'Essonne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 65,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 34,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Hauts-de-Seine (92)

Dans le département des Hauts-de-Seine, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 80,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 19,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Seine-Saint-Denis (93)

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 73,7% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 26,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Val-de-Marne (94)

Dans le département du Val-de-Marne, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 74,5% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 25,5% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Val-d'Oise (95)

Dans le département du Val-d'Oise, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 66,2% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 33,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Guadeloupe (971)

Dans le département de la Guadeloupe, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 69,6% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 30,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Martinique (972)

Dans le département de la Martinique, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,9% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 39,1% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Guyane (973)

Dans le département de la Guyane, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 60,7% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 39,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

La Réunion (974)

Dans le département de La Réunion, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,6% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 40,4% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Dans le département NASaint-Pierre-et-Miquelon, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 50,7% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 49,3% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Mayotte (976)

Dans le département de Mayotte, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 59,1% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 40,9% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Saint-Martin/Saint-Barthélemy (977)

A Saint-Martin/Saint-Barthélemy, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 55,4% des voix. Emmanuel Macron est en deuxième position, avec 44,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Wallis et Futuna (986)

A Wallis et Futuna, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 67,4% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 32,6% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Polynésie française (987)

En Polynésie française, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,8% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 48,2% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

Nouvelle-Calédonie (988)

En Nouvelle-Calédonie, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 61% des voix. Marine Le Pen est en deuxième position, avec 39% des suffrages. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au second tour dans ce département.

