A son QG de campagne, le président de la République, qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen, a répondu aux questions de France 2.

"Les quinze jours qui viennent sont décisifs." Arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé, dimanche 10 avril, sa première interview de second tour aux caméras de France 2. "Je veux rassembler, je sais que je rassemble une partie de nos compatriotes qui veulent d'abord s'opposer à l'extrême droite, mais je sais que cela ne vaut pas quitus, a-t-il expliqué. Je suis déterminé, très conscient des enjeux."

"Quand l'extrême droite sous toutes ses formes représente autant dans le pays, on ne peut pas considérer que les choses vont bien. Il faut aller convaincre, avec beaucoup d'humilité, de respect pour ceux qui n'ont pas été à nos côtés au premier tour", a-t-il poursuivi. "Je veux apporter des réponses aux défis du quotidien comme le pouvoir d'achat, continuer sur le travail et apporter aussi des réponses dans la durée, le défi écologique, le défi géopolitique qui sont les nôtres et beaucoup d'autres", a-t-il assuré, évoquant une "nouvelle méthode".

Auparavant, il avait prononcé un discours d'une dizaine de minutes, dans lequel il avait salué tous ses adversaires du premier tour.