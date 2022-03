Dominique Sopo, le président de l'association SOS Racisme, dénonce lundi 21 mars sur franceinfo "une ambiance extrêmement raciste", à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Venu présenter les résultats d'une enquête de testing auprès des agences immobilières pour voir celles qui acceptent de prendre en compte les critères discriminatoires de certains propriétaires, Dominique Sopo, en a profité pour dénoncer le fait que le thème de la lutte contre le racisme ne soit pas un sujet majeur dans la campagne présidentielle. "Il y a des candidats qui en parlent quand même mais on voit bien que ce n’est pas un sujet central", estime-t-il.

"On est quand même depuis plusieurs mois sur un discours qui s'est orientée sur quelque chose qui est extrêmement raciste. On parle de 'grand remplacement'", s'insurge Dominique Sopo.

"Des débats ont débuté il y a quelques semaines pour savoir si Pétain avait sauvé ou non des juifs français. C'est totalement ahurissant." Dominique Sopo, président de SOS Racisme à franceinfo

"On aimerait évidemment que dans cette présidentielle -puisqu'il s'agit ici de concourir pour la fonction suprême de la République française- que les questions d'égalité soient davantage portées", souligne Dominique Sopo. Et notamment sur la question de la lutte contre le racisme, insiste-t-il, qui est, selon lui, "avant tout une terrible injustice pour ceux qui le subissent, puisque concrètement dans la vie quotidienne, on ne vit pas de la même façon". Et de prendre cet exemple : "C'est plus compliqué de trouver un logement ou un emploi".