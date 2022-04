Emmanuel Macron a défendu son bilan, assurant que le Ségur de la Santé avait permis des hausses de salaires entre "183 et 400 euros par mois" pour les soignants.

Un échange tendu. "On est en souffrance (...), le peuple est en souffrance", a lancé un aide-soignant de 61 ans à Emmanuel Macron, venu rencontrer des soignants à Mulhouse (Haut-Rhin), mardi 12 avril. "Donnez les moyens à l'hôpital (...), j'ai connu un hôpital au sommet ! (...) On nous a enlevé des moyens", a-t-il lancé au président-candidat. "J'ai 1 776 euros" de salaire après "30 ans d'établissement", s'est également désolé ce dernier, s'excusant d'être "émotif".

>> Santé : qu'a fait le gouvernement pour soigner l'hôpital public depuis le "plan d'urgence" lancé en 2019 ?

Il a été soutenu par une consœur appelant à améliorer les "conditions de travail" du personnel soignant. "Les lits ferment, les lits extérieurs ferment !", a-t-elle reproché au candidat LREM.

Emmanuel Macron a défendu les hausses de salaire des soignants

Face à ce dernier, Emmanuel Macron a défendu son bilan, assurant que le Ségur de la Santé avait permis des hausses de salaires entre "183 et 400 euros par mois" et rétorque avoir redonné des moyens à l'hôpital : "on a réinvesti dans l'hôpital comme la Nation n'avait jamait réinvesti."

"Le sujet n'est pas d'ouvrir des lits si vous n'avez pas des gens pour retravailler", a aussi répliqué le président-candidat, assurant qu'après une "première étape" de hausse des salaires, il comptait "réorganiser" le système de soin "sur un même territoire" pour "éviter d'avoir des urgences sous pression".