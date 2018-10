VIDEO. Les factures salées de Mediascop à la France insoumise

Stratégie de communication, réseaux sociaux, réalisation de vidéos, fabrication de produits à l’effigie de Jean-Luc Mélenchon : Mediascop, qui employait directement une bonne partie du staff de campagne, a absorbé plus de 11% du budget. Elle a facturé au total pour près d’un million 200 000 euros sur cette campagne.

Des prestations étrangement coûteuses

Certaines prestations réalisées par Mediascop paraissent très chères.

Par exemple : lorsqu’un employé mettait en ligne un discours sur internet, c’était facturé 250 euros. Au total, 19 discours de campagne ont été mis en ligne, pour un total de 4 750 euros. Idem pour le sous-titrage de vidéo : en général, cela vaut 15 euros la minute sous-titrée. Mediascop faisait payer 200 € la minute.

Les deux casquettes de Mme Chikirou

Sophia Chikirou elle-même aurait facturé son travail personnel à des prix très élevés, en moyenne 15 000€ par mois.

Pourt toutes ces dépenses, c'est le contribuable qui paie puisque l'Etat rembourse les factures. Ce que soupçonnent les enquêteurs, c'est qu'il y ait eu des surfacturations, et qu'elles soient la conséquence de manoeuvres destinées à obtenir des remboursements indûs. Et cela grâce à la position particulière de Sophia Chikirou, à la fois membre du staff de Jean-Luc Mélenchon et prestataire majeur de la campagne.