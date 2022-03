Anne Hidalgo accuse Jean-Luc Mélenchon d'être "complaisant et complice avec les dictateurs"

Jean-Luc Mélenchon prône l'idée d'être "non aligné". Pour la candidate socialiste, il n'y a pas de troisième voie.

Anne Hidalgo accuse lundi 14 mars sur franceinfo Jean-Luc Mélenchon d'être "complaisant et complice avec les dictateurs". La candidate socialiste à la présidentielle a estimé que le candidat de la France insoumise avait fait preuve de "complaisance" à l'égard de "Vladimir Poutine, mais aussi de Maduro au Venezuela et Bachar al-Assad en Syrie".

"Il y a ceux qui défendent les démocraties et ceux qui sont complaisants envers les dictateurs", a-t-elle affirmé. La maire de Paris a même évoqué une "complicité". "Jean-Luc Mélenchon est complaisant avec les dictateurs, et les gens le voient bien", a-t-elle lancé au sujet du candidat de gauche qui la devance dans les sondages.

Soit on est pour la démocratie, soit pour la dictature

"Pour moi il n'y a pas de troisième voie, soit on est pour les démocraties, soit pour les dictatures. Il n'y a pas une troisième voie non alignée. Il faut être assez clair avec les questions internationales", a également lancé la candidate socialiste à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon prône pour toute la stratégie française à l'international l'idée d'être "non aligné", terme repris de la guerre froide.