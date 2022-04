Résultats présidentielle 2022 : trois cartes pour visualiser les communes où Macron, Le Pen et Mélenchon sont arrivés en tête au premier tour

En cinq ans, Emmanuel Macron et Marine le Pen ont réussi à se hisser en tête de plusieurs milliers de communes supplémentaires.

Où sont situés les bastions des principales forces politiques françaises en 2022 ? A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril, Emmanuel Macron a renforcé sa présence dans les communes de Loire-Atlantique, des Alpes ou encore du Rhône, anciennes places fortes des Républicains. Des prises qui lui permettent d'arriver en tête dans 11 788 communes, contre 7 358 communes en 2017.

Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen se renforce dans le centre de la France et reste très forte dans le nord-est du pays. Au total, elle se hisse en première position dans plus de 20 000 communes, contre moins de 19 000 cinq ans plus tôt.

Enfin, si Jean-Luc Mélenchon amèliore son score par rapport à 2017, il arrive en tête dans moins de 3 000 communes en France, un chiffre en baisse sur cinq ans. Le candidat de La France insoumise reste en première position dans de nombreuses communes de la partie sud de la France et conquiert les principales villes des Outre-mers.