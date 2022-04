Résultats présidentielle 2022 : Nicolas Dupont-Aignan arrive en 9e position avec 2,2% des suffrages, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

En 2017, le candidat de Debout la France avait obtenu 4,70% des voix au premier tour avant d'appeler à voter Marine Le Pen au second.

Il fait moins bien qu'il y a cinq ans, mais mieux qu'il y a dix ans, lors de sa première tentative à l'élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu 1,79% des suffrages exprimés en 2012 et 4,70% en 2017. Cette fois, le candidat de Debout la France obtient 2,2% des voix et termine à la 9e place parmi les 12 candidats au premier tour de la présidentielle, dimanche 10 avril, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France.

>> Résultats, réactions, analyses... Suivez dans notre direct la soirée du premier tour de l'élection présidentielle

Dans son programme, le député de l'Essonne a porté 100 mesures "pour rendre aux Français leur liberté et à la France son indépendance". Nicolas Dupont-Aignan défend notamment la suppression de l'état d'urgence sanitaire et "des mesures liberticides" selon lui, "comme le pass sanitaire ou vaccinal". L'ancien maire de Yerres (Essonne) souhaitait également, en cas de victoire, recourir au référendum sur plusieurs sujets-clés et instaurer le référendum d'initiative populaire ou citoyenne (RIC) à partir de 500 000 signatures.

>> Election présidentielle 2022 : retrouvez tous les résultats du 1er tour en temps réel