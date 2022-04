Résultats présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon termine troisième du premier tour avec 20,3% des voix, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

La plus mauvaise place. Jean-Luc Mélenchon voit ses rêves de second tour s'envoler une nouvelle fois, après avoir terminé troisième du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril, avec 20,3% des voix, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France. C'est légèrement mieux qu'en 2017, où il avait obtenu 19,58% et plus de 7 millions de voix. La dynamique de fin de campagne de la "tortue sagace" (selon les mots choisis par le candidat pour se décrire) n'aura pas suffi pour perturber le match annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Le député de La France insoumise avait pourtant entraperçu un "trou de souris" dans cette fin de campagne, en faisant tout pour apparaître comme le "vote utile" à gauche. "Notre idée, c'est de tout faire pour installer l'idée que Mélenchon est le candidat de gauche qui peut être au second tour", assumait un cadre de la campagne en février.

Cette stratégie du "vote utile" s'est associée à une campagne efficace sur le fond comme sur la forme, entre occupation du terrain sur les nouveaux réseaux sociaux et travail programmatique dense. L'équipe de campagne du tribun de gauche avait imaginé plusieurs séquences devant amener jusqu'à la qualification pour le second tour de la présidentielle : le meeting immersif à Nantes, la marche pour la VIe République ou encore le dernier grand meeting de campagne avec le déploiement des hologrammes à travers la France.

Mais Jean-Luc Mélenchon s'est une nouvelle fois heurté à un plafond de verre. Sa personnalité et ses excès ont une fois encore joué contre lui, après un quinquennat marqué par l'épisode de la perquisition dans les locaux de son parti. En février, un sondage Ipsos-Sopra Steria sur les traits d'image des candidats montrait que 55% des Français le jugeaient "inquiétant".