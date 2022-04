Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron remporte le second tour avec 58,55% des voix, selon les résultats définitifs

Tous les bulletins ont été dépouillés. Emmanuel Macron a remporté le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, avec 58,55% des voix, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, obtient 41,45% des suffrages. L'abstention s'élève à 28,01% des inscrits, un record depuis 1969. Le nombre de votes blancs atteint 4,57% des suffrages et 1,62% pour les votes nuls.

Emmanuel Macron est en recul de près de huit points et a perdu deux millions de voix par rapport au second tour de l'élection présidentielle 2017. De son côté, Marine Le Pen engrange plus de 2,5 millions de suffrages supplémentaires en cinq ans. La candidate d'extrême droite arrive en tête dans 28 départements français, contre 77 pour le candidat de La République en marche.