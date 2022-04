Résultats élection présidentielle 2022 : le Conseil constitutionnel a publié les résultats définitifs du premier tour, actant la qualification d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen

"Le premier tour de scrutin s'est déroulé dimanche dernier 10 avril sans incident notable". Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a rendu publics les résultats définitifs du premier tour, mercredi 13 avril en fin de journée. Ce sont bien les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête du scrutin et sont qualifiés pour le second tour, avec respectivement 27,85% et 23,15% des suffrages exprimés.

>> Suivez en direct la campagne de l'entre-deux tours avec franceinfo

En tout, avec 48 747 876 d'électeurs inscrits, le nombre de votants a été de 35 923 707, soit un taux d'abstention de 26,31%. Le nombre des bulletins blancs est de 543 609. Le nombre de bulletins nuls est de 247 151. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 35 132 947.

Voici les résultats par candidat :