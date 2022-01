Christiane Taubira remporte la Primaire populaire : "une candidature de plus", juste "une indication" ou le signe "d'une légitimité", réagissent les partis de gauche

Après la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire, dimanche 30 janvier, le président du Parti radical de gauche (PRG), Guillaume Lacroix, affirme sur franceinfo que "tout commence pour l'union de la gauche, pour la rendre possible". L'ancienne ministre de la Justice, candidate à l'élection présidentielle, devance Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

Guillaume Lacroix estime cependant que les différents candidats sont "légitimes" à poursuivre leur campagne. "Ils n'allaient pas tout interrompre pour une Primaire populaire qu'ils n'avaient pas souhaité." Mais à présent selon lui, la campagne "entre dans une nouvelle phase" avec "une légitimité citoyenne qui doit s'additionner aux légitimités militantes, qui doivent s'additionner à la légitimité des élus".

Pour le président du PRG, "l'urgence" n'est pas "d'avoir un bulletin Taubira le 10 avril sur la table de vote", mais plutôt d'avoir "un bulletin de la gauche qui emmène à l'Elysée". "Il y a une coalition toujours possible à construire avec les écologistes et les socialistes", défend Guillaume Lacroix.

"On en n'est pas" à l'union souhaitée par Christiane Taubira, répond le député EELV David Cormand, sur franceinfo. "Franchement, on en n'est pas là. Yannick Jadot n'était pas candidat à cette primaire. Le fait qu'il arrive deuxième est un beau score, je suis plutôt content. Après, le fait que Christiane Taubira gagne une primaire faite pour elle est assez naturel."

"Le problème, c'est que le but de cette primaire était de réduire le nombre de candidats issus de la gauche, et il y en a une de plus."