Présidentielle : "Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire de ses voix", lance le RN Louis Aliot

Pour que Marine Le Pen accède à l'Elysée, "il faut parler à l'électorat" de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, a estimé le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan, Louis Aliot, ce lundi sur franceinfo. "Il faut lui parler sur le pouvoir d'achat, sur les services publics", a-t-il ensuite précisé, évoquant notamment "le manque de médecins".



Si le candidat de La France insoumise a appelé à "ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen", il n'est toutefois pas "propriétaire de ses voix", a jugé Louis Aliot. "Il y a une logique dans les votes, les Français ne sont pas des idiots, vous ne pouvez pas dire pendant 8 mois 'Macron est le pire des présidents, c'est le président de l'argent, de la casse sociale, il a cassé les hôpitaux, les services publics' et puis au soir des élections nous raconter qu'il faut voter pour M. Macron", a-t-il estimé. "D'ailleurs, il n'a pas dit 'il faut voter pour Emmanuel Macron", s'est repris Louis Aliot. "Vous pouvez aussi rester à la maison" en a-t-il déduit, tout en s'adressant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Autre option, "vous pouvez ne pas l'écouter".

Il n'a pas non plus échappé au maire de Perpignan que "dans les intentions de vote des instituts de sondage, il y en a quand même un tiers [des électeurs de Jean-Luc Mélenchon] qui voudraient, peut-être, voter pour Marine Le Pen au deuxième tour". Dans notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France, publié dimanche soir, 30% des personnes interrogées qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ont en effet l'intention de choisir Marine Le Pen au second tour. "Tout ça est à prendre avec des pincettes", a-t-il toutefois reconnu.