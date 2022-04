Présidentielle 2022 : le choix du vote "va se jouer à la dernière minute", estiment des jeunes travailleurs de région parisienne

Que proposent les candidats à la présidentielle pour les jeunes ? La plupart ont bien des idées sur notamment le revenu étudiant, l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, la gratuité des transports ou celle du permis de conduire, mais ces mesures sont peu abordées dans la campagne. La jeunesse fait pourtant partie, ces dernières années, des plus gros cortèges des abstentionnistes.

Dans un foyer de jeunes travailleurs de Versailles, l'association A voté fait du porte-à-porte pour lutter contre l'abstention. C'est Rouguiyatar qui ouvre la porte de la première chambre. En 2017, cette animatrice de 25 ans s'était déplacée mais cette fois, elle s'interroge : "Je ne pense pas parce que je n'ai pas fait les démarches et ça ne m'intéresse pas. J'ai pas suivi les programmes. Je ne sais pas ce qui proposé. Je n'ai suivi aucun candidat. Donc, je ne sais pas du tout."

Un choix au dernier moment

Mais la majorité des jeunes rencontrés ce soir-là ont bien l'intention d'aller voter. "C'est important, explique Hasna, 26 ans, salariée dans les cosmétiques. Si tout le monde se dit 'ça ne m'intéresse pas' ou 'j'y vais pas', au bout d'un moment on ne s'en sort pas." En revanche, le choix du bulletin semble difficile. "C'est encore hésitant, confie une conseillère commerciale de 22 ans. On regarde les débats et les actualités. On voit ce que les candidats défendent, s'ils ne changent pas d'avis, comment ils réagissent face à l'adversité, etc." Plusieurs résidents de ce foyer confient qu'ils vont se décider ces jours-ci, voire carrément dans l'isoloir.

"Je suis partagé entre trois candidats. Ils ont des propositions à peu près similaires, mais il y a quelque chose qui me gêne chez chacun d'entre eux." Julien, 22 ans, en recherche d'emploi à franceinfo

Sur le même palier, Sarah discute volontiers de cette élection. L'étudiante en ingénierie mécanique suit la campagne sur les réseaux sociaux. "Ça va se jouer à la dernière minute", lâche-t-elle. Pour cette jeune femme de 26 ans, ce qui va jouer concerne la crédibilité des mesures annoncées par chaque candidat avec des thématiques particulièrement importantes : "J'ai cette peur de me dire : est-ce qu'il va tenir ses promesses ? C'est ce qui me bloque, je me demande surtout en qui avoir vraiment confiance. Par exemple, j'ai la chance d'être boursière et j'ai des amis qui sont à la frontière d'être boursier et ils n'ont aucune aide."

Dernière étape chez Héna. Une esthéticienne de 24 ans qui a choisi son candidat : "Comme je parle avec mes amis et que tout le monde vote pour lui... Du coup, je vote aussi pour lui", rigole-t-elle. Les bénévoles de l'association constatent une nette rupture, depuis le début de la semaine. Avant, beaucoup de jeunes se disaient désintéressés par le scrutin désormais ils pensent aller voter. Reste à déterminer vers qui s'orienter.