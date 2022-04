DIRECT. Election présidentielle : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Derniers meetings et dernières interventions dans les médias. Trois jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les candidats enchaînent interviews et rencontres avec les militants. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo. Il représentera le président-candidat Emmanuel Macron, toujours favori dans les intentions de vote. Sa principale concurrente, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, est invitée sur RTL. Anne Hidalgo (PS) sera sur France 2, Valérie Pécresse (LR) sur CNews, Nathalie Artaud (LO) sur RFI et Fabien Roussel (PCF) sur RMC/BFMTV. Suivez notre direct.

Meetings en série jeudi soir. Yannick Jadot (EELV) à Nantes, Eric Zemmour (Reconquête) à Paris, Philippe Poutou (NPA) à Toulouse... Les candidats vont une dernière fois à la rencontre de leurs militants et potentiels électeurs jeudi soir.

L'écart se resserre entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, mercredi, le président sortant Emmanuel Macron, stable, recueille 27% des intentions de vote et ne devance plus Marine Le Pen que de cinq points, (22%). Jean-Luc Mélenchon, toujours en troisième position, gagne un demi-point et se situe désormais à 17%.

L'Institut Montaigne étrille les prévisions budgétaires des candidats. Attention au risque d'"insoutenabilité" de la trajectoire budgétaire française : l'Institut Montaigne a étrillé mercredi le chiffrage des programmes des cinq candidats les mieux placés dans la course à l'Elysée (Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Valérie Pécresse), dans une note réalisée pour Les Echos.