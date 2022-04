Présidentielle 2022 : entre les vacances et le manque de motivation, les mairies manquent d'assesseurs pour le deuxième tour

"On fait un point plusieurs fois par jour". À la mairie de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, la liste des assesseurs n'est toujours pas bouclée et le temps presse. À six jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est la course contre la montre pour toutes les communes qui n'ont pas assez de volontaires pour tenir les bureaux de vote. Surtout que les vacances et le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron du second tour n'arrangent pas les choses.

>> Sondages présidentielle 2022 : explorez l'évolution des intentions de vote pour le second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Pour tenir les 18 bureaux de vote de Bois-Colombes, la directrice de cabinet du maire, Karine Fischer, constate qu'il manque toujours sept assesseurs. Elle a déjà rappelé les volontaires du premier tour, mais trouver du monde pour le second s'avère plus compliqué, et pour plusieurs raisons. "Il ya déjà ce second tour qui se déroule pendant les vacances scolaires, donc ça complexifie les choses. Et puis il y a le fait qu'on soit en short list", explique celle qui a jusqu'à jeudi pour boucler la liste.

"Les partis politique nous fournissent des assesseurs, et comme il n'y a plus leurs candidats, c'est mathématique, il y a moins d'assesseurs" Karine Fischer à franceinfo

Le duel de ce second tour, qui s'annonce plus serré que lors de l'élection de 2017, peut également expliquer selon Karine Fischer ce manque de motivation : "Le fait que les gens se disent c'est finalement joué, il y a moins d'enjeu... Ça suscite finalement moins d'envie de se mobiliser pour tenir les bureaux." Pour la directrice de cabinet, les habitants ont peut-être "l'impression de revoir un duel qu'ils ont déjà vu cinq ans auparavant".

À quelques jours de l'ouverture des bureaux de vote, elle se démène pour trouver les derniers habitants volontaires, "on a besoin de bonnes volontés". En attendant, il y a les campagnes d'affichage, le bouche à oreilles aussi. Et si ça ne suffit pas, le maire Les Républicains de Bois-Colombes, Yves Révillon, est prêt à ouvrir son répertoire.

"J'appelle les gens qui je connais et qui accepteraient de redevenir assesseurs." Yves Révillon à franceinfo

Odile, assesseure au premier tour, aurait aimé faire le deuxième tour. Elle assure qu'il "y avait une super ambiance", et regrette de ne pas pouvoir venir, mais elle doit garder ses petits-enfants. Alors l'habitante va, elle aussi, passer quelques coups de téléphone à son entourage pour les encourager à participer, car c'est pour elle une vraie rencontre citoyenne. "Ce que je trouve merveilleux, c'est que certes il y a des personnes qui sont là en représentant leur pari politique, mais on vit une belle rencontre sans difficulté et avec beaucoup de joie. Je trouve ça exemplaire, et si la politique pouvait se passer de manière toujours aussi sympa..." Odile compte, en revanche, se rattraper et être assesseure aux législatives, les 12 et 19 juin 2022.