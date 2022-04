Présidentielle 2022 : "En 2017, il n'y a pas eu de front républicain, le front républicain c'est 2002", déclare Emmanuel Macron

"Je veux convaincre tout le monde, mais je veux le faire avec une méthode nouvelle", a déclaré Emmanuel Macron, candidat à un second mandat de président de la République, lundi 11 avril, lors de son premier déplacement de campagne après le premier tour de la présidentielle, à Denain (Nord).

"Comme il n'y a plus de front républicain, je ne peux pas faire comme si cela existait", a-t-il ajouté. "En 2017, il n'y a pas eu de front républicain. Le front républicain, c'est 2002", a-t-il estimé.

"Pour convaincre, je dois rassembler et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien et avoir une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a cinq ans." Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le Nord

"J'ai rassemblé plus de voix qu'il y a cinq ans au premier tour, et ça aussi je veux le défendre puisqu'on ne le dit pas assez, par goût du désastre, mais c'est une réalité", s'est-il félicité. "Avec François Mitterrand, on doit être les seuls présidents sortants qui avons réussi à augmenter le nombre de compatriotes qui, après un mandat, nous faisaient plus confiance", a-t-il souligné.