Présidentielle 2022 : des expatriés français en Chine privés de vote en raison du confinement

Depuis une semaine, les rues de Shanghai sont désertes, personne ne peut sortir de son domicile, pour cause de confinement. Difficile dans ces conditions d'imaginer que la municipalité va autoriser, dimanche 10 avril, 4 500 Français à traverser la ville pour se rendre dans les quatre bureaux de vote installés au consulat de France et voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le consul Benoît Guidée discute avec les autorités chinoises, mais sans grand espoir. "Nous avons proposé aux autorités locales un système de dispense pour aller voter, explique-t-il. Nous l'avons proposé, nous en discutons. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse positive. C'est très complexe à obtenir."

Les Français de Shanghai ne cachent pas leur déception et espèrent que le confinement sera levé pour le second tour. "On est un peu déçus, un peu frustrés, c'est sûr", indique Mathieu, un expatrié français à Shanghai.

"Même en étant loin, on a quand même envie de participer à la vie politique du pays. De se dire aussi qu'il pourrait y avoir certaines solutions mises en place." Mathieu, un Français installé à Shanghai à franceinfo

"Et puis finalement, on se rend compte que ça ne va pas être le cas, regrette cet expatrié, donc on est frustrés." Le confinement, initialement annoncé comme une mesure progressive et localisée, semble devoir s'éterniser. "Dans le cadre d'une politique zéro Covid, il faut qu'on soit tous alignés, estime pour sa part David, lui aussi installé à Shanghai. Personnellement, je préférerais qu'on puisse avoir un État de droit, mais il ne faut pas non plus qu'on soit stigmatisés et que ça crée des tensions."

La situation n'est pas près de s'arranger. Mercredi, un nouveau record a été battu avec plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés à Shanghai.