Vidéo Chine : un habitant s’échappe d’un centre de quarantaine anti-Covid, des officiels lui rasent le crâne

Alors que la Chine est confrontée à une sérieuse reprise d’épidémie de Covid-19, tous ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires s’exposent à des sanctions. Et dans certains cas le pouvoir des autorités locales donne lieu à des dérives. Un homme vient d’en faire les frais dans un village de la province du Shandong (centre-est de la Chine). Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois, on voit des officiels en train de raser la tête de cet habitant, parce que ce dernier s’était échappé d’un centre de quarantaine.

L’homme qui s’exprime dans la vidéo est un volontaire du comité de quartier du village. Sur les images, on voit clairement qu’il porte un brassard rouge officiel. Lui et son collègue viennent d’intercepter l’habitant accusé de s’être échappé du centre de quarantaine. Et pour le punir, les deux officiels sont en train de raser sa tête à l’aide d’une tondeuse. L’habitant au sol se débat, mais sans pouvoir empêcher cette opération punitive.

Une enquête est ouverte, assurent les autorités

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant la colère de nombreux internautes chinois. Ils dénoncent les abus commis par les autorités. "Cela donne un goût de révolution culturelle", écrit un internaute, allusion à la période de persécutions que la Chine a connue dans le années 70. Une autre personne évoque le pouvoir sans limite des petits fonctionnaires depuis le début de la crise sanitaire. La vidéo a poussé le gouvernement local à réagir. Il assure que les deux hommes qui ont rasé l’habitant ne sont pas des fonctionnaires et qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce genre de dérives liées à la crise sanitaire, que les Chinois ont de plus en plus de mal à supporter.