Infographies Présidentielle 2022 : où est passé l'électorat de François Fillon ?

Pour la deuxième fois consécutive, le candidat de la droite ne sera pas au second tour. En 2017, François Fillon, malgré les affaires d'emploi fictif, avait recueilli 20,01% des suffrages. Cinq ans plus tard, Valérie Pécresse, investie par Les Républicains, n'a obtenu que 4,78% des voix, selon les résultats définitifs du premier tour. Une chute vertigineuse pour la candidate et son parti, qui réalise le pire score de son histoire.

>> Résultats, réactions, analyses... Suivez dans notre direct l'actualité de l'élection présidentielle

L'analyse des résultats par commune permet de comprendre vers qui se sont tournés les électeurs de François Fillon. Et un premier chiffre décrit bien l'ampleur du revers subi par les Républicains : Valérie Pécresse n'est arrivée en première position que dans 37 communes dimanche, alors que près de 5 900 communes avaient placé François Fillon en tête il y a 5 ans.

Un report en faveur de Macron

Parmi ces 5 900 communes, plus de 60% ont cette fois positionné Emmanuel Macron en première position. C'est notamment le cas des communes plutôt aisées de l'ouest parisien, de celles frontalières de la Suisse ou encore dans les Pays-de-la-Loire. Marine Le Pen se classe en tête dans un tiers des communes qui avaient plébiscité François Fillon il y a cinq ans, principalement dans des zones rurales. Valérie Pécresse quant à elle n'arrive en tête que dans 32 de ces communes. C'est même deux fois moins que Jean Lassalle.

La captation du vote Fillon par Emmanuel Macron est également très parlante dans les fiefs fillonistes, c'est-à-dire les communes où François Fillon avait capté au moins un tiers de l'électorat au premier tour de la présidentielle en 2017. Dans ces 2 000 communes, le président sortant arrive très largement en tête, avec près de 37% des suffrages et Marine Le Pen arrive en seconde position avec environ 18%. La candidate du Rassemblement national y fait un moins bon score qu'au niveau national, mais elle gagne du terrain (environ 3% de plus) par rapport à ses résultats dans ces communes en 2017. Eric Zemmour, lui, réalise lui un score nettement supérieur à sa moyenne nationale, avec plus de 11% des voix. Enfin, Valérie Pécresse n'y recueille en moyenne que 9,4% des suffrages.

Un fief historique de la droite est également symbolique de ce déclin : Neuilly-sur-Seine. Cette ville de l'ouest parisien a eu Nicolas Sarkozy comme maire pendant près de 20 ans. Depuis 2002, le candidat de droite y est toujours arrivé très nettement en tête, avec plus de 44% des voix. En 2017, 65% des habitants de Neuilly avaient voté pour François Fillon, faisant de la ville des Hauts-de-Seine la commune avec plus de 500 votants où il réalisait son meilleur score.

Cette année, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé très largement en tête avec quasiment 49% des voix. Le président sortant fait plus que doubler son score par rapport à il y a cinq ans. Eric Zemmour arrive en deuxième position avec presque 19% des suffrages, bien plus que ses 7% à l'échelle nationale. Enfin, Valérie Pécresse se classe troisième, avec 15% des voix, quatre fois moins que François Fillon il y a cinq ans.