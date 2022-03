DIRECT. Présidentielle : Adrien Quatennens sur franceinfo, deux ministres sur le front McKinsey

Ce qu'il faut savoir

A dix jours du premier tour de la présidentielle, la campagne continue d'accélérer et franceinfo reçoit Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, député LFI du Nord et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Il est l'invité des "Matins présidentiels", dès 8h30. Suivez notre direct.

"Il n'y a rien à cacher" sur le recours à McKinsey, martèle le gouvernement. Deux ministres ont tenu une conférence de presse, mercredi soir, pour répondre aux journalistes et tenter d'éteindre la polémique McKinsey qui parasite la campagne d'Emmanuel Macron. "Les règles de la commande publique sont strictement respectées", a affirmé Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation de la fonction publique, dénonçant "des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossières". "Les dépenses engagées par l'Etat avec McKinsey en 2021 représentent 5% en matière de conseils en stratégie. Il n'y a donc pas de rapport de dépendance entre l'Etat français et ce cabinet", a assuré Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics.

Le protocole sanitaire dans les bureaux de vote dévoilé. Pas de restriction d'accès, port du masque non-obligatoire mais fortement recommandé, deux points de lavage des mains dans chaque bureau de vote... Le ministère de l'Intérieur a publié le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les bureaux de vote pour les scrutins des dimanche 10 avril et 24 avril.