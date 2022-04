DIRECT. Election présidentielle 2022 : les bureaux de vote ouvrent leurs portes pour le premier tour

Ce qu'il faut savoir

C'est le jour J. Les bureaux de vote ont ouvert, dimanche 10 avril, pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, un nombre en augmentation par rapport aux élections régionales et départementales de l'an dernier. Pourtant, l'abstention reste plus que jamais la grande inconnue de ce scrutin. Les chiffres de la participation seront connus à midi puis à 17 heures et les résultats seront dévoilés à 20 heures. Suivez sur franceinfo et en direct cette journée de vote partout en France.

Vers une abstention record ? Les spécialistes sont nombreux à craindre que le record d'abstention du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour le premier tour d'une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu'en 2017 (22,2%) qui n'était déjà pas un bon cru. Cette année, la cristallisation du vote se fait en effet beaucoup plus tardivement que lors des précédents scrutins.

Quelles sont les modalités du vote ? Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures (et non plus 18 heures). Dans les grandes villes, ceux-ci sont même ouverts jusqu'à 20 heures. L'élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est possible d'être élu dès le premier tour en remportant la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont qualifiés pour un second tour.

Qui sont les douze candidats ? Cette année, douze candidats ont réuni les 500 parrainages pour se présenter. Il s'agit de l'enseignante Nathalie Arthaud, du député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du député européen Yannick Jadot, du député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, de la députée du Pas-de-Calais Marine Le Pen, du président de la République sortant, Emmanuel Macron, du député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon, de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, du porte-parole du NPA, Philippe Poutou, du député du Nord Fabien Roussel et de l'ancien journaliste Eric Zemmour.