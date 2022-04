Cartes Election présidentielle : aucune voix pour Macron ou Le Pen, 100% de participation... Découvrez les résultats les plus étonnants du second tour

Election présidentielle : aucune voix pour Macron ou Le Pen, 100% de participation... Découvrez les résultats les plus étonnants du second tour

Franceinfo vous propose un tour de l'Hexagone et de Corse des communes où les résultats ont fait preuve d'originalité.

Bienvenue à Alzi. Dans ce petit village perché de Haute-Corse, un seul habitant, sur les 34 inscrits, a glissé un bulletin dans l'urne pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Alors, plutôt Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Aucun des deux ! Cet unique bulletin était nul, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Franceinfo fait le tour de France de ces résultats étonnants.

Dix-sept communes ont atteint un taux de participation de 100%

L'abstention ? Dans ces dix-sept communes, on ne connaît pas. C'est le cas notamment à Tannières, dans l'Aisne, où les 16 électeurs inscrits se sont déplacés dans le bureau de vote du village. Idem à Nossage-et-Bénévent, dans les Hautes-Alpes ou encore à Burnevillers, dans le Doubs. A l'inverse, aucune commune ne présente un taux d'abstention de 100% lors de ce second tour de l'élection présidentielle.

Plus de 400 communes ont donné autant de voix à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen

Des villages coupés en deux. Dans 420 communes de France, les électeurs ont octroyé exactement le même nombre de suffrages à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. La plus grande commune à se retrouver dans cette drôle de situation est Caussade (6 800 habitants), dans le Tarn-et-Garonne. Là-bas, 1 708 personnes ont glissé un bulletin de vote pour Emmanuel Macron et 1 708 pour Marine Le Pen.

Quatre communes n'ont donné aucune voix à Marine Le Pen

Seules quatre communes françaises n'ont donné aucune voix à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il s'agit d'Alzi, en Haute-Corse, du Clat, dans l'Aude, ainsi que de Baren et de Caubous en Haute-Garonne. Au premier tour, 27 communes n'avaient donné aucune voix à la candidate du Rassemblement national, principalement dans plusieurs villages très peu peuplés de Haute-Corse, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et de la Drôme.

Deux communes n'ont donné aucune voix à Emmanuel Macron

Seules deux communes n'ont donné aucune voix à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Il s'agit, encore une fois, d'Alzi, en Haute-Corse, et d'Ornes dans la Meuse. Au premier tour, 33 communes n'avaient donné aucune voix au président sortant, principalement dans plusieurs villages très peu peuplés de Haute-Corse, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées.