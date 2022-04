Tentera-t-il de siéger au palais Bourbon s'il n'entre pas à l'Elysée ? Eric Zemmour a ouvert la voie, mardi 5 avril, à une candidature aux élections législatives en cas de défaite dans la course à l'Elysée. "Je serai candidat, mais je serai au second tour" de la présidentielle, a assuré le candidat d'extrême droite, invité de l'émission Elysée 2022 sur France 2.

>> Revivez l'émission "Elysée 2022" avec Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Eric Zemmour

"Je n'abandonnerai pas les gens qui m'ont fait confiance", a-t-il ajouté, visiblement déstabilisé, alors qu'il était relancé par Léa Salamé sur la perspective d'une candidature aux législatives. Le candidat du parti Reconquête est actuellement crédité de 9 à 11% dans les sondages, en quatrième ou cinquième position des intentions de vote.

Selon lui, il recevra, en cas d'accession au second tour de la présidentielle, le soutien de personnalités à la fois du RN et de LR, "comme Eric Ciotti, François-Xavier Bellamy ou Nadine Morano". "La vie politique sera changée si je suis au second tour. Si Marine Le Pen est au second tour, tout recommencera comme avant", a-t-il lancé.