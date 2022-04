Vrai ou fake Présidentielle : on a vérifié six affirmations des candidats invités dans l'émission "Elysée 2022"

Présidentielle : on a vérifié six affirmations des candidats invités dans l'émission "Elysée 2022"

A cinq jours du premier tour, l'émission "Elysée 2022" sur France 2 recevait mardi 5 avril Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Eric Zemmour, Philippe Poutou et Anne Hidalgo. Le président-candidat Emmanuel Macron avait décliné l'invitation, invoquant des "problèmes d'agenda". Franceinfo a vérifié six déclarations marquantes de cette soirée.

1 Anne Hidalgo a-t-elle raison d'affirmer que le système de retraite est soutenable à moyen terme ? Plutôt vrai

"Selon la lecture du rapport du COR, il n'y a pas de problème de soutenabilité à moyen et long terme de notre système de retraite." Anne Hidalgo dans "Elysée 2022"

Le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) donne plutôt raison à Anne Hidalgo. Pour évaluer la soutenabilité du système à moyen et long terme, le COR observe l'évolution de la part des dépenses de retraite dans le PIB. En 2020, ces dépenses représentaient 14,7% de la richesse nationale, "un niveau particulièrement élevé", selon son dernier rapport. Toutefois, à partir de 2030, la part des dépenses devrait baisser. Sans nouvelle réforme, "le régime sera équilibré à l'horizon 2050", confirme l'économiste Eric Heyer à franceinfo. Cette tendance peut surprendre dans un contexte de vieillissement de la population. Mais elle s'explique notamment par l'augmentation de l'âge effectif de départ à la retraite sous l'effet du recul de l'âge d'entrée dans la vie active et des réformes déjà votées, comme la loi Touraine de 2014, qui ne sera pleinement mise en œuvre qu'en 2035.

2 Avons-nous assez de gaz pour tenir jusqu'à l'hiver prochain comme le soutient Yannick Jadot ? C'est plus compliqué que ça

"On a du gaz et du pétrole jusqu'à l'hiver prochain." Yannick Jadot dans "Elysée 2022"

Le candidat écologiste est un peu optimiste. Les spécialistes s'accordent pour assurer qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz en France dans les mois à venir, même si l'approvisionnement russe était complètement stoppé. Cela s'explique par les stocks encore disponibles et la faible dépendance française à l'approvisionnement russe.

La situation deviendrait cependant plus compliquée au retour du froid, à la fin de l'année 2022. "Si on ne fait pas d'effort, cela pourrait mal se passer l'hiver prochain", a prévenu le président de la commission de régulation de l'énergie (CRE), Jean-François Carenco, sur Europe 1. En cause, le remplissage des stocks français, prévus au printemps ou en été, qui serait plus difficile, selon la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor. De possibles coupures d'approvisionnement ciblées sont même envisagées.

3 Est-il vrai que 55% des étrangers extra-européens sont inactifs, comme l'affirme Eric Zemmour ? Faux

"55% : c'est le taux d'inactivité des étrangers extra-européens. La vérité c'est qu'il y a beaucoup plus d'inactifs et de chômeurs étrangers que d'inactifs et de chômeurs français." Eric Zemmour dans "Elysée 2022"

Le chiffre du candidat "Reconquête !" est faux. Selon les données d'Eurostat, il y a 2 227 600 personnes qui vivent en France, qui sont nées dans un pays hors de l'Union européenne et qui n'ont pas acquis une des nationalités de l'UE. Parmi elles, 849 100 sont inactives. Cela correspond donc à un taux d'inactivité de 38%, et non de 55% comme l'affirme Eric Zemmour. En moyenne, en France, le taux d'inactivité est de 29%.

Le candidat d'extrême droite semble confondre avec le taux d'emploi qui ne prend en compte que les personnes qui ont un emploi et pas celles qui sont en recherche d'emploi, note France Inter. Ce taux d'emploi était de 50% pour les personnes nées à l'étranger en 2020, toujours selon les données d'Eurostat. Cette confusion masque notamment les difficultés d'accès l'emploi pour les personnes d'origine étrangère.

4 Emmanuel Macron a-t-il supprimé des lits d'hôpitaux pendant la crise sanitaire, comme l'affirme Philippe Poutou ? Vrai

"Macron a fait passer les profits avant la santé pendant cinq ans, il a même supprimé des lits d'hôpitaux pendant la crise sanitaire." Philippe Poutou dans "Elysée 2022"

Le candidat du NPA dit vrai. Selon les données de la Drees, rattachée au ministère de la Santé, plus de 5 700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés lors de l'année 2020. Cette baisse un peu plus marquée que les années précédentes peut s'expliquer "par le contexte d'épidémie", selon le ministère de la Santé, avec "de nombreuses chambres doubles transformées en chambres simples pour limiter la contagion".

Le nombre de lits de réanimation, qui a fortement varié au gré des vagues de Covid, a en revanche terminé l'année en hausse de 14,5% (soit environ 6 200). Cela n'a toutefois pas empêché la tendance de fond du "virage ambulatoire" de se poursuivre : 1 369 places d'hospitalisation "de jour" ont été ouvertes en 2020, portant leur nombre total à 80 089.

5 Les enseignants français sont-ils deux fois moins payés qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, comme l'a affirmé Anne Hidalgo ? Plutôt vrai

"Les profs ne sont pas assez payés. Ils sont deux fois moins payés qu'en Allemagne et aux Pays-Bas." Anne Hidalgo dans "Elysée 2022"

Le dernier rapport de l'OCDE sur le sujet donne en partie raison à la candidate socialiste : on y apprend qu'un enseignant du secondaire allemand, par exemple en lycée, commence sa carrière autour de 66 548 euros brut, contre 42 528 euros pour un Néerlandais et 31 937 euros pour un Français. Le premier gagne donc bien plus de deux fois le salaire du Français et le second gagne 33% de plus. Cet écart persiste, mais a tendance à se réduire au fil de la carrière, expliquent nos confrères de France Inter.

Qu'en est-il du temps de travail ? Les instituteurs français travaillent 900 heures par an contre 691 pour leurs homologues d'outre-Rhin. Mais l'agencement du temps de travail est bien différent. "Les enseignants allemands passent davantage d'heures au sein de l'établissement tandis que leurs collègues français travaillent hors les murs, en consacrant beaucoup plus de temps à corriger des copies", résume Eric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE, à Alternatives Economiques. Les enseignants français ont toutefois plus de vacances : ils travaillent 36 semaines par an contre 46 en Allemagne.

6 La violence a-t-elle augmenté de 32% sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, comme l'affirme Valérie Pécresse ? C'est plus compliqué

"La violence a augmenté de 32% sous le quinquennat d'Emmanuel Macron." Valérie Pécresse dans "Elysée 2022"

Dans son propos, Valérie Pécresse semble faire allusion au nombre de faits constatés de coups et blessures volontaires. Ce type de délinquance a en effet augmenté de 31% entre 2017 et 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur. Ces chiffres doivent cependant être considérés avec prudence. Premièrement, ils sont provisoires : une version consolidée sera publiée en juin, après l'élection présidentielle. Deuxièmement, le calcul de ces statistiques a été temporairement perturbé par la réforme d'un observatoire de la délinquance et la pandémie de Covid-19.

Enfin, "les chiffres de la délinquance ne sont pas un bilan du gouvernement", expliquait à franceinfo le sociologue Sébastian Roché, spécialiste des questions de criminologie et de sécurité. Il rappelait également qu'il n'existe pas en France de réel bilan de l'action policière, comme cela se fait au Canada, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. "On peut décrire les tendances mais pas les lier à la politique policière", concluait-il.