Présidentielle : Marine Le Pen et Eric Zemmour reportent leurs déplacements pour se consacrer à la recherche des parrainages

A seulement 10 jours de la date limite pour obtenir les 500 signatures d'élus nécessaires, plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont en mauvaise posture. Marine Le Pen et Eric Zemmour ont choisi de reporter plusieurs déplacements pour se consacrer à la chasse aux parrainages.

L'entourage de Marine Le Pen a annoncé qu'elle interrompait sa campagne "de terrain" à l'élection présidentielle "jusqu'à l'obtention des parrainages", mardi 22 février. Sur France Inter le 20 février, la candidate du Rassemblement national, qui disposait de 366 parrainages au dernier décompte du Conseil constitutionnel, avait dénoncé "une situation démocratique terrifiante" et avait lancé un appel d'"urgence" à tous les maires "qui trouveraient (...) gravissime que quelqu'un qui a été au second tour de l'élection présidentielle et qui peut gagner cette élection en 2022, ne puisse pas, pour des raisons administratives, être présente dans cette compétition électorale". Elle a reporté une conférence de presse prévue mercredi sur l'éducation, ainsi qu'un déplacement dans la Somme qui devait avoir lieu samedi.

Marine Le Pen : "Nous n’avons pas les parrainages. C’est une situation démocratiquement terrifiante. Je n’ai jamais été aussi inquiète. Il me manque une cinquantaine de parrainages" #QuestionsPol pic.twitter.com/7jd6O1Yw2z — France Inter (@franceinter) February 20, 2022

La "réserve" de parrainages compte 120 signatures

Elle n'est pas la seule dans cette situation, puisqu'Eric Zemmour a également annulé un déplacement prévu cette semaine à La Réunion, pour se consacrer à appeler des élus. Le candidat d'extrême-droite n'avait obtenu que 291 parrainages au dernier décompte, bien que son entourage avait affirmé disposer de plus de 500 promesses. A gauche, Jean-Luc Mélenchon (370 parrainages) et surtout Christiane Taubira (86 parrainages) ont aussi affiché leur inquiétude.

Pour pallier ce manque de signatures, la "réserve" de parrainages proposée par François Bayrou continue d'attirer les élus : plus de 120 maires auraient déjà accepté de mettre leur signature à disposition des candidats qui dépassent les 10% d'intentions de vote dans les sondages, selon le président du MoDem, mardi 22 février. "Ces maires disent une chose très simple: nous voulons garantir que la démocratie soit transparente, que puissent se présenter même des gens avec qui nous sommes en désaccord profond", a-t-il ajouté.