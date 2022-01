Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse, une campagne à droite toute ?

À moins de trois mois du premier tour de l’élection présidentielle, Valérie Pécresse est ciblée de tous les côtés : par sa gauche, les macronistes, et par sa droite, avec les critiques de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. "Elle a la fébrilité comme moteur et l’hypocrisie comme carburant", déclarait par exemple Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais comment la candidate du parti Les Républicains peut-elle desserrer l’étau qui menace sa présence au second tour ? Faut-il d’abord séduire les électeurs déçus par Emmanuel Macron ou parler avant tout à sa droite ?

La sécurité en thématique prioritaire

En coulisse, deux camps s’affrontent. "Valérie gagnera si elle est Chirac et perdra si elle est Fillon", rapporte un haut cadre du parti Les Républicains. À l’inverse, un poids lourd du parti LR estime "qu’il faut faire de la sécurité et du régalien toutes les semaines". Valérie Pécresse semble avoir tranché et ce sera cap à droite. Illustration avec ce tract sur la sécurité intitulé "Mettre de l’ordre dans la rue".