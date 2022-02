Présidentielle 2022 : Fabien Roussel et Jean Lassalle obtiennent à leur tour les 500 parrainages nécessaires pour se présenter

Et deux de plus ! Fabien Roussel et Jean Lassalle ont passé, jeudi 17 février, le cap des 500 parrainages indispensables pour concourir à l'élection présidentielle, a-t-on appris après la publication d'un nouveau décompte par le Conseil constitutionnel. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud avaient déjà dépassé ce cap.

>> Parrainages pour la présidentielle 2022 : découvrez où en sont les candidats dans la course aux 500 signatures

Fabien Roussel compte 529 parrainages, tandis que Jean Lassalle, qui se présente pour la seconde fois à ce scrutin, a recueilli 503 signatures d'élus. Nathalie Arthaud compte 529 parrainages, Anne Hidalgo 1 074, Emmanuel Macron 1 345 et Valérie Pécresse, 1 945.

Christiane Taubira toujours à la peine

Yannick Jadot compte 490 parrainages, Nicolas Dupont-Aignan 379 et Jean-Luc Mélenchon 370. Marine Le Pen en possède désormais 366, tandis qu'Eric Zemmour en compte 291.

Viennent ensuite François Asselineau (217), Philippe Poutou (199) et Anasse Kazib (122). Plus à la peine, Christiane Taubira a récolté 86 signatures d'élus, soit 13 de plus que mardi. Plus insolite : l'ancien président François Hollande compte un parrainage, tout comme l'humoriste de France Inter Guillaume Meurice.