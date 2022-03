Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron, chef des armées ou candidat ?

Dans le 23h de franceinfo, la journaliste Catherine Demangeat explique que "face à la gravité de la situation, Emmanuel Macron s'est engagé à protéger les Français (...). Il a déjà annoncé un plan économique et social pour répondre à ces nouvelles difficultés. Un plan que Jean Castex est chargé d'élaborer". L'actuel président de l'Union européenne a également affirmé que "l'Europe doit devenir une puissance indépendante et souveraine" et laissé poindre l'idée d'une défense européenne.

Les prémices d'une candidature

Cette allocution a également permis d'y voir plus clair sur les ambitions du candidat à l'élection présidentielle que sera Emmanuel Macron : "plus d'Europe, plus de protection pour les Français. Il a en quelque sorte donné les thèmes d'une future campagne, et il a bien précisé que cette guerre n'empêchera pas le débat démocratique nécessaire dans toute campagne présidentielle", comme le détaille Catherine Demangeat. Un discours salué par le candidat écologiste Yannick Jadot, tandis que l'équipe de Valérie Pécresse note que certaines réflexions relevaient plus de celles d'un candidat.