Présidentielle : "Éric Ciotti aura évidemment une place spéciale et singulière dans ma campagne", assure Valérie Pécresse

"Éric Ciotti aura évidemment une place spéciale et singulière dans ma campagne parce qu'il incarne cette 'droite Pasqua' que nous devons mettre à l'honneur", a assuré Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, lundi 6 décembre sur France Inter.

La candidate se rend lundi à Nice et à Saint-Martin-Vésubie et explique qu'aller "dans le village d'Éric Ciotti pour mon premier déplacement, c'est montrer vis-à-vis de lui la place qu'il a prise avec sa très belle campagne et la place que ses idées aussi auront dans ma campagne".

"Mon programme ne sera pas dénaturé"

"Mon projet ne sera pas édulcoré. Il peut être enrichi, pimenté mais pas dénaturé par les propositions de mes autres camarades candidats", a-t-elle toutefois ajouté, rappelant que "les militants ont tranché très clairement pour mon projet".

Alors qu'Éric Ciotti a estimé dimanche que Valérie Pécresse n'avait pas envoyé "un bon message" en ne reprenant pas ses propositions les plus dures, celle-ci assure que le député des Alpes-Maritimes "fera partie" de ses soutiens car "depuis toujours, il a été d'une grande fidélité à sa famille" politique.