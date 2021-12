Présidentielle 2022 : la victoire de Valérie Pécresse, "une belle dynamique" pour "une droite sans complexe", selon ses soutiens

La droite "part avec une très belle dynamique et un beau message d'espoir autour d'une femme", a estimé sur franceinfo Florence Portelli, après la victoire de Valérie Pécresse samedi 4 décembre au congrès du parti Les Républicains. Frédéric Péchenard s'est lui aussi dit "très heureux" de la victoire de la candidate au second tour, face à Eric Ciotti.

Le conseiller régional d'Île-de-France, qui travaille avec elle depuis six ans, a mis en avant "sa tenacité, sa volonté, sa fermeté et sa gentillesse. C'est une excellente présidente de région, et nul doute que ce sera également une excellente présidente de la République."

L'image d'une droite unie

Florence Portelli et Frédéric Péchenard se sont tous les deux félicités des conditions dans lesquelles s'est déroulé ce congrès. Ainsi, selon la maire Libres de Taverny (Val-d'Oise) et porte-parole de Valérie Pécresse, "la droite est vraiment unie" derrière la candidature de la présidente de la région Île-de-France pour l'élection présidentielle de 2022. Celle qui est aussi vice-présidente de ce conseil régional a dit ressentir "une très grande émotion et une grande fierté que la droite ait montré un beau visage, avec des débats de grande dignité et très grande qualité".

D'après Frédéric Péchenard, ce congrès a donc "permis au parti de retrouver des couleurs" et "un espace politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen". "Cette droite est incarnée par Valérie Pécresse, a-t-il assuré. C'est une droite sans complexe, qui assume parfaitement d'être de droite, notamment sur la sécurité et les sujets régaliens."

Marcher "main dans la main"

Après sa victoire au congrès du parti Les Républicains, Valérie Pécresse va démarrer lundi un tour de France en commençant par la ville de Nice (Alpes-Maritimes). "C'est important de démarrer par le département d'Eric Ciotti et de montrer que marcher main dans la main commence tout de suite", a justifié Florence Portelli.

Cette initiative va d'ailleurs au-delà des deux finalistes, selon le conseiller régional d'Île-de-France Frédéric Péchenard, qui estime que Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin "auront toute leur place" dans cette campagne qui s'ouvre. "On a montré une très belle image d'unité pendant ce congrès. Il est important qu'elle continue."