Présidentielle 2022 : Marine Le Pen assure que Marion Maréchal ne fera pas partie de son gouvernement en cas de victoire

La nièce et la tante sont plus éloignées que jamais. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, a assuré, mardi 12 avril, que Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour depuis quelques semaines, ne fera pas partie de son gouvernement si elle est élue présidente le 24 avril. Dans la matinée, Marine Le Pen avait déjà rejeté la possibilité qu'Eric Zemmour, arrivé quatrième au premier tour, fasse partie de son gouvernement. "Il n'en a pas le souhait et je n'en ai pas le souhait non plus", a-t-elle déclaré.

Une décision critiquée par le camp d'Eric Zemmour, qui reproche à la candidate du RN de ne "pas se positionner pour gagner". "S'il y a des gens qui préfèrent perdre tout seul que gagner à deux, eh bien ils porteront leur responsabilité", a fustigé dans la matinée Jean Messiha, ancien membre du RN et désormais porte-parole de Reconquête !, devant le QG parisien du parti.

"Elle ne se positionne pas pour gagner, manifestement", a abondé le sénateur marseillais Stéphane Ravier, ancien cadre historique du RN et du Front national.