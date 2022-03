Présidentielle 2022 : "Je n'ai jamais banalisé le Front national", déclare Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Charente-Maritime

"Je n'ai jamais banalisé le Front national", a lancé le candidat Emmanuel Macron jeudi 31 mars, lors d'un bain de foule à Fouras (Charente-Maritime). Interrogé par la presse sur la montée de Marine Le Pen dans les sondages, le président sortant a déclaré : "Les gens l'ont banalisée, ont détourné le regard, ont dit : 'C'est plus sympathique'… Alors il ne faut pas s'étonner." Et le candidat d'appeler le parti de Marine Le Pen de son ancien nom, le Front national, comme pour souligner que la formation d'extrême droite n'avait pas changé.

Interrogé sur le risque d'une victoire de son adversaire, il s'est refusé à commenter "quelque chose qui n'existe pas" et à "faire de la politique-fiction". "Je vais me battre pour convaincre plus de Français qu'il y a cinq ans au premier tour et encore davantage au second tour", a-t-il seulement répondu.