"On va l'éclater, le plafond de verre" : à Hénin-Beaumont, les militants RN croient en la victoire de Marine Le Pen au second tour

À peine le visage de Marine Le Pen apparu sur l’écran de télévision, Maryse, aide-soignante à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), fief électoral du Rassemblement national, relâche ses deux mains qu’elle tenait jointes et se projette déjà sur le 24 avril. La candidate RN, arrivée en deuxième position derrière Emmanuel Macron, est qualifiée pour le second tour de la présidentielle : "Franchement, on n'attend que ça, la victoire de Marine. La France l'attend les bras ouverts. On y croit."

"Une belle réserve de voix"

Après la bière pour fêter ce premier tour, viennent vite les sifflets et quolibets contre Valérie Pecresse et Jean-Luc Mélenchon, qui appellent à ne pas voter pour la candidate RN dans deux semaines. Mais source d'espoir, Éric Zemmour invite, lui, à glisser dans l'urne un bulletin Marine Le Pen, comme Nicolas Dupont-Aignan quelques minutes plus tôt. Charlotte, mère de famille de 35 ans, mise beaucoup sur ce soutien du candidat Reconquête: "On a quand même une belle réserve de voix de ce côté-là. Il y a aussi Éric Ciotti, qui ne votera pas Macron. En 2017, il n'y avait pas ça. Je pense que là, on va l'éclater, le plafond de verre. "

>>> Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour, selon les résultats officiels, Jean-Luc Mélenchon troisième

D’autant qu'à Hénin-Beaumont, les rangs des partisans de Marine Le Pen se sont déjà élargis. Adeline, 79 ans, est encartée LR mais a voté RN : "C'est un parti qu'on n'a jamais essayé. Il faut l'essayer au moins une fois. Ça aurait été Sarkozy, je vais être franche, j'aurais voté dix fois. Il faut une juste valeur en France, la France aux Français. Je ne suis pas raciste du tout, du tout mais Marine Le Pen, elle, pourra changer."

C’est aussi ce qu’espère Ludovic, soudeur qui avait jusqu’à dimanche toujours voté à gauche : "Mon pote m'a dit 't'as retourné ta casaque.' Pour la première fois de ma vie, j'ai voté pour elle."

"J'habite à Rouvroy, une petite ville à côté d'Hénin-Beaumont. Ici à Hénin, ils vivent super bien, tout est bien . Donc je me suis dit : pourquoi ne pas passer le pas ?" Ludovic, électeur du Rassemblement national à franceinfo

Ludovic prévoit de refaire le même choix au second tour, après le débat entre la canidate du Rassemblement national et le président sortant. Les militants se disent. confiants malgré les mauvais souvenirs de 2017. Marine Le Pen a appris de ses erreurs d’il y a cinq ans, assure Arnaud de Rigné, responsable RN de la circonscription : "Ce qui avait péché, c'est que le temps où elle était dans la confrontation, ele avait forcément moins de temps pour expliquer ses idées. Là, je pense que ça va être totalement différent sur ce plan-là."

Prudent, ce cadre local du RN précise qu’un score serré dans deux semaines serait déjà, à ses yeux, un succès.