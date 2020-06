Résultats des élections municipales : visualisez en un gif la poussée spectaculaire des écologistes

De nombreuses grandes villes, telles que Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon et Tours, vont être dirigées par des écologistes.

Les écologistes s'imposent au second tour des élections municipales, le 28 juin. Après un score surprise de plus de 13% aux européennes de juin 2019, Europe Ecologie-Les Verts remporte cette fois des victoires en forme de trophées dans plusieurs grandes villes : Lyon (ville et métropole), Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Tours... De quoi faire exploser leur nombre de conseillers municipaux par rapport à 2014.

Jusqu'ici, les Verts n'étaient aux commandes que d'une seule grande ville, Grenoble, conquise en 2014, et étaient plus habitués à jouer les supplétifs des socialistes que l'inverse. Leur percée inédite, dans un contexte d'abstention record, pourrait rebattre les cartes dans le camp de la gauche.

Un d oublé historique à Lyon

Parmi les symboles de cette percée écologiste, on retrouve Bordeaux, bastion de la droite, enlevée par l'écologiste Pierre Hurmic, qui rongeait son frein dans l'opposition municipale depuis 25 ans et prend le siège de Nicolas Florian (LR), héritier d'Alain Juppé. A Lyon, c'est un doublé avec deux inconnus du grand public, Grégory Doucet et Bruno Bernard, qui ont réussi à ravir haut la main la mairie et sa métropole. Une prise sans précédent pour les Verts qui vont diriger la deuxième agglomération de France.

Elue haut la main dimanche maire de Strasbourg, l'écologiste Jeanne Barseghian, 39 ans, est une spécialiste du droit de l'environnement qui veut verdir davantage encore Strasbourg et faire de la métropole alsacienne la "capitale européenne de la transition écologique, sociale et démocratique".