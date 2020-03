Municipales 2020 : à Toulouse, Jean-Luc Moudenc arrive en tête avec 36,2% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Le second tour à Toulouse se jouera lors d'une triangulaire. A moins que les deux listes de gauche ne fusionnent pour faire barrage au maire sortant, pourtant favori des sondages.

La ville rose se déchire. Le panorama dessiné par le premier tour des élections municipales montre un éclatement de la scène politique à Toulouse. Le maire sortant, Jean-Luc Moudenc (LR et soutenu par LREM), a receuilli dimanche 15 mars 36,2% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. Le favori des sondages est toutefois talonné de près par l'écologiste Antoine Maurice, qui obtient 28,2% des voix. Avec 18%, la candidate socialiste Nadia Pellefigue parvient à se qualifier au second tour.

>> Suivez les résultats du premier tour des élections municipales en direct

L'ancien maire socialiste de Toulouse, Pierre Cohen qui menait une liste Génération-s, n'obtient quant à lui que 5,7% des voix. Il devance le candidat Quentin Lamotte du Rassemblement national et ses 4,1%. L'adjoint dissident Franck Biasotto n'arrive pas à percer et obtient de son côté 2,9% des voix.

Vers une union de la gauche ?

Selon la mairie de Toulouse, la participation n'a été que de 36,64%, contre 52,22% lors du 1er tour des municipales de 2014. Un taux d'abstention conséquent, et difficile à comparer avec celui des précédentes élections, en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui touche la France.

Alors que Toulouse élit depuis près de 50 ans un maire de droite (à l'exception du mandat de Pierre Cohen de 2008 à 2014), ces élections pourraient préfigurer un changement. Reste à savoir si les listes d'Antoine Maurice et Nadia Pellefigue parviendront à un accord pour fusionner en vue du second et récupérer le Capitole.



>> Pour voir les résultats de Toulouse (Haute-Garonne) en détail