Municipales : la crainte de l’abstention

Plus de 5 000 communes verront le second tour des élections municipales se dérouler dimanche 28 juin. Les conditions sanitaires seront strictes, avec port du masque obligatoire, pour un second tour en toute sécurité. En Gironde, l’État a pris en charge la fourniture de plus de 30 000 masques, 6 000 visières et 1 400 litres de gel hydroalcoolique. Valérie Astruc était en direct du ministère de l’Intérieur.

Un électeur sur deux le 15 mars

Concernant l’abstention, la journaliste affirme : "C’est à craindre si l’on en croit les sondages. Moins d’un électeur sur deux s’est rendu aux urnes le 15 mars dernier. Alors pourquoi ? D’abord parce que la campagne s’est faite à minima, il s’est écoulé plus de trois mois depuis le premier tour, alors que normalement il n’y a qu’une semaine entre les deux tours, et puis les Français n’ont pas vraiment la tête à aller voter."