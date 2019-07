Municipales 2020 à Paris : Benjamin Griveaux officiellement investi par La République en marche

Le député de Paris a été préféré, mercredi soir, à Hugues Renson et Cédric Villani.

La fin du suspense. C'est Benjamin Griveaux qui défendra les couleurs de La République en marche pour les municipales de 2020 à Paris. Le député de Paris a officiellement été investi, mercredi 10 juillet, par la Commission nationale d'investiture du parti présidentiel. L'ancien porte-parole du gouvernement avait face à lui deux autres députés, Hugues Renson et le mathématicien Cédric Villani.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas attendu le communiqué officiel du parti pour annoncer sa défaite. "Ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis : il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture de l'appareil de LREM", avait déploré dans un tweet le médaillé Fields.

Fidèle à nos valeurs, j’aurai prochainement l’occasion de m’exprimer sur les perspectives qu’il convient à présent d’ouvrir. #VivonsParis pic.twitter.com/c8qez7PSSN — Cédric Villani (@VillaniCedric) 10 juillet 2019

Les trois candidats avaient été entendus, mardi, par les commissaires de LREM. "Lors de son audition, Benjamin Griveaux est celui qui a le plus convaincu", a indiqué la CNI dans un communiqué, en saluant "un diagnostic étoffé des attentes des Parisiens et Parisiennes, réalisé sur la base de rencontres et d'échanges avec plus de 1 000 personnes, conformément à l'ADN d'En marche et à ce que le mouvement attend de ses candidats".

"Il a ensuite détaillé sa méthode de co-construction de son projet pour Paris, avec une vision ambitieuse incluant le Grand Paris. Il a montré à la CNI une compréhension et une grande maîtrise des sujets techniques et budgétaires relatifs à une ville de la taille de Paris. Son expérience passée d'élu local a aussi été décisive", a poursuivi cette commission composée de treize membres, dont l'ancien ministre socialiste Alain Richard et la députée Marie Guévenoux.