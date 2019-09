Cédric Villani, un scientifique entré en politique

Loyal ou pas, Cédric Villani est entré en politique grâce à Emmanuel Macron. "Le président, je le connais depuis 2013. Nous avons été réunis par la conviction dans l'importance de la construction européenne", explique le mathématicien. Et, depuis, Villani tisse sa toile en politique, avec un look un peu excentrique. "Ce n'est pas parce que je suis entré en politique que j'allais changer mon look", précise le député de l'Essonne.

Un surdoué converti à la politique

Il a aussi décidé de ne pas changer ses habitudes. Il prend toujours les transports en commun. "Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent que ça fait plaisir de voir un homme politique dans les transports en commun", lance l'homme de 45 ans. Mais, avant d'être connu en tant qu'élu, Cédric Villani était célèbre pour ses travaux en mathématiques. En 2010, lorsqu'il reçoit la prestigieuse médaille Fields, rien ne lui fait peur. Cet enfant surdoué, né en Corrèze, a toujours été passionné par cette matière.