Municipales : Anne Hidalgo promet 100% de rues cyclables à Paris d'ici 2024

Anne Hidalgo rendra cyclables l'intégralité des rues de Paris d'ici à 2024 si elle est réélue lors des municipales de mars, a promis la maire PS sortante de Paris, mardi 28 janvier. Dans le détail, elle propose d'ajouter 400 nouveaux kilomètres aménagés aux 1 018 km existants, dont le "Vélopolitain", un réseau de grands axes de pistes cyclables qui maillerait la ville. Si le plan prévoit que toutes les rues deviendront accessibles à vélo, seuls les grands axes feront l'objet "d'aménagements sécurisés".

Certains axes parisiens restent difficilement accessibles aux cyclistes. C'est le cas des ponts et des portes de Paris qui restent des "zones de danger", reconnaît la maire sortante, qui a déjà fait de la politique provélo un axe important de son premier mandat. Elle souhaite qu'une "vélorue" au moins soit dédiée aux cyclistes dans chaque arrondissement. Par ailleurs, le double-sens cyclable serait généralisé dans les zones 30, et 10 000 nouveaux stationnements pour vélo pourraient être mis à disposition.

Anne Hidalgo prévoit également la mise en place d'un "code de la rue" qui "donnera priorité aux piétons et cyclistes", ainsi que la multiplication de contrôles mobiles et le déploiement d'agents de police dédiés à la sécurité de la circulation à vélo. Vivement critiquée par ses adversaires pour le changement d'opérateur des vélos en libre-service Vélib, la candidate a souligné que "le nombre d'abonnés actuels est supérieur au nombre d'abonnés du Vélib 1". Et de clore le débat : "ce sujet est derrière nous et je ne reviendrai pas sur ce terrain, parce que les enjeux sont beaucoup trop importants".