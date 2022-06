"Le Défenseur des droits a prouvé que lorsque vous êtes perçu comme noir et arabe, vous avez vingt fois plus de risques d'être contrôlé", a affirmé la députée LFI de Mathilde Panot, jeudi, sur France 2.

"Nous voulons une police républicaine." La députée LFI Mathilde Panot a eu un vif échange avec le porte-parole du Rassemblement national, Philippe Ballard, jeudi 16 juin, sur France 2. "Il faut arrêter avec la BAC, il faut arrêter avec une situation, et je le dis manière très solennelle, où de jeunes hommes qui ont 10, 11 14 ans, qui vivent dans des quartiers populaires et qui se font sans cesse contrôler par la police pour des contrôles au faciès, c'est-à-dire sans aucune raison, et à qui on apprend dès le plus jeune âge qu'ils n'appartiendraient pas à la République", a-t-elle notamment déclaré.

"Vous êtes effrayante et je pense que vous êtes très dangereuse parce que nous n'aimez pas la France", a réagi Philippe Ballard. "A part les burkinis, à part désarmer la police, vous souhaitez que le communautarisme se développe en France", a-t-il lancé, estimant que cela encourageait l'islamisme. Il a également affirmé que les contrôles au faciès étaient "une légende".

Pourtant, en 2017, le Défenseur des droits rappelait qu'en France les jeunes hommes "perçus comme noirs ou arabes" ont "une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés" par les forces de l'ordre. Franceinfo a d'ailleurs publié un article, en 2020, relatant comment des familles noires et arabes apprennent à leurs enfants à vivre avec ce risque.