Législatives : Philippe Poutou, ancien candidat du NPA à la présidentielle, investi par le Nouveau Front populaire dans l'Aude

Les candidatures se précisent à gauche. Philippe Poutou, conseiller municipal de Bordeaux et ancien candidat du Nouveau Parti anticapitaliste à l'élection présidentielle, a été investi par le Nouveau Front populaire pour les législatives dans la première circonscription de l'Aude, a annoncé le NPA vendredi 14 juin.

L'alliance de gauche "a choisi d'investir nos camarades Philippe Poutou et Pauline Salingue en suppléante dans la première circonscription de l'Aude. Nous nous réjouissons par avance de cette campagne que nous construirons avec l'ensemble des militants et militantes des différentes composantes du Front populaire", a affirmé le Nouveau Parti anticapitaliste dans un communiqué. Il affrontera notamment le député sortant du Rassemblement national, Christophe Barthès.

Le ralliement du NPA au Nouveau Front populaire avait été vivement critiqué par la droite et l'extrême droite, notamment compte tenu des positions de ce mouvement sur les massacres du 7 octobre en Israël. Le NPA est en effet visé par une enquête pour apologie du terrorisme, après un communiqué dans lequel il rappelait son "soutien aux Palestiniens et Palestiniennes et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisis pour résister".